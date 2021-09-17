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Открытие Бангкока для вакцинированных туристов отложили: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов с прививкой с 1 на 15 октября в связи с низкими темпами прививочной кампании в столице. Ее откроют только при условии вакцинации 70% жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Кhaosod.

Как сообщил изданию источник в туристической сфере, правительство Таиланда приняло решение перенести открытие Бангкока для привитых от коронавируса иностранных туристов с 1 на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице.

Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракарн заявил, что открытие Бангкока может состояться лишь в том случае, если 70% населения столицы будет привито от коронавируса. Он также отметил, что на этой неделе вакцинировано лишь 37% жителей.

Как сообщает газета, отложенное в очередной раз открытие Бангкока ставит под вопрос возобновление международного туризма с 1 октября и в других четырех провинциях страны - Чонбури, Чиангмай, Пхетбури и Прачуап Кири Хан.

Напомним, в начале сентября Украина и Таиланд обсудили возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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ТаиландКоронавирусВакцинация