"Открыл путь к свободной Европе": как отреагировали мировые лидеры на смерть Горбачева

Президент США Джо Байден заявил, что Горбачев был редким лидером, который обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения "иного будущего".

"Это были действия редкого лидера - человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей", - говорится в заявлении Байдена.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что опечален новостью о смерти Горбачева. По его словам, это был лидер, который изменил ход истории.

"Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны", - заявил генсек ООН.

Глава Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева и назвал того "поборником мира".

"Горбачев открыл России дорогу к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю", - написал Макрон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что восхищался мужеством и цельностью первого президента СССР Михаила Горбачева.

"Я опечален новостями о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и цельностью, которую он продемонстрировал, приведя холодную войну к мирному завершению", - заявил Джонсон.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Горбачев "открыл путь к свободной Европе".

Напомним, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер в больнице в Москве, где он несколько лет находился. Бывший генсек страдал от болезни почек.