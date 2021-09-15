Отказ в кредите, который стал причиной Великой депрессии

В 1929 году предприниматель Кларенс Хатри хотел получить кредит в 40 млн фунтов. Однако банк требовал финансовых гарантий, и обнаружив подделку бумаг – отказал в займе. Через несколько недель лондонская биржа обвалилась, а за ней и весь Уолл-стрит. Это стало началом Великой Депрессии. Делимся историей кредита, который мог спасти мир.
Кларенс Хатри был предпринимателем, который постоянно находился в поиске новых способов разбогатеть. Его карьера началась с работы клерком в лондонском Вест-Энде. Затем Кларенс перевозил эмигрантов в восточную Америку, поставлял фотоаппараты, открывал фотостудии и продавал шоколадные автоматы.
Когда его дела пошли вверх, Хатри начал спекулировать акциями нефтяных компаний и создал финансово-промышленную группу. Благодаря ее инвестиционным фондам мужчина смог выйти на Лондонскую биржу и начал вкладывать свой капитал в ценные бумаги.
Согласно данным https://loando.ua/, в 1929 году Кларенс Хатри был на пике своей славы и богатства. Он владел самой большой яхтой в Лондоне, построил роскошные дворцы, в которых часто устраивал приемы, а прямо посреди его спальни стоял бассейн.
Однако Хатри вынашивал более глобальные планы. Предприниматель хотел получить контроль над металлургической промышленностью в Англии. Для этого ему нужно было приобрести компанию "United Steel Limited", которая стоила 40 млн долларов.
Чтобы получить эту сумму, Хатри обратился к лондонским банкам за кредитом. Но сомнительная репутация предпринимателя и нарастающий антисемитизм 20-х годов сыграли ключевую роль в отказе. В попытках получить кредит наличными мужчина показал банку поддельные муниципальные облигации на 1 млн долларов. Это должно было стать решающим аргументом в его пользу. Однако эту аферу быстро разоблачили.
В результате Кларенса Хатри осудили на 14 лет.
Когда Хатри разорился, задрожала вся британская экономика. Посыпались акции английских компаний и тысячи людей потеряли работу. Хотя на суде Хатри предупреждал о последствиях, уверяя, что провел эту спекуляцию исключительно для улучшения экономического положения страны.
Английское правительство всячески пыталось остановить кризис. Первое, что они пытались сделать, это восстановить производство и урегулировать ценовую политику. Делали они это с помощью принудительных санкций и кредитных привилегий для населения.
Выйти из кризиса Британии помогла удачная внешняя политика. В 1931 году страна создала "Стерлинговый блок" в который входило 25 стран. Это был союз, который согласованно вел валютно-финансовую политику. Чаще всего в валютных операциях блока использовались фунты стерлинги. Еще одним движущим рычагом, который способствовал созданию союза, была ликвидация Золотого стандарта.
Крах лондонской биржи вызвал панику на всем рынке ценных бумаг. Это заставило многих американцев отойти от внешней торговли акциями и сосредоточиться на внутреннем рынке.
Однако дела в США шли не лучшим образом. 24 октября Промышленный индекс Доу Джонса снизился на 20%. Пытаясь избавиться акций раньше, чем они обесценятся, инвесторы продали 12.9 млн ценных бумаг за 1 день. Этот объем оказался настолько большим, что обвалил индекс еще на 11%. В течение следующих дней продалось еще около 30 млн акций.
Как результат: за неделю биржевой рынок снизился на 40% и потерял около 30 млрд долларов.
Интересно: это больше, чем США потратило на первую мировую.
Миллионы людей потеряли свои деньги. Предприятия теряли кредитные линии и закрывались. Банки, которые ранее финансировали покупки акций, не могли вернуть долги и один за другим объявляли банкротство. Это было начало конца.
Выводы
Конечно, банкротство Кларенса Хатри было лишь одной из причин Великой Депрессии. Также к этому добавился спекулятивный бум середины 20-х, когда американцы массово начали вкладывать все свои деньги в акции и сосредоточенность на внутреннем рынке. Однако, Харти стал первой фигурой домино, которая запустила целый процесс.
Как вы думаете, как бы сложилась мировая история, если бы банк предоставил кредит в 40 млн фунтов? Достигла ли бы Великая депрессия таких масштабов?