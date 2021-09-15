Отказ в кредите, который стал причиной Великой депрессии

В 1929 году предприниматель Кларенс Хатри хотел получить кредит в 40 млн фунтов. Однако банк требовал финансовых гарантий, и обнаружив подделку бумаг – отказал в займе. Через несколько недель лондонская биржа обвалилась, а за ней и весь Уолл-стрит. Это стало началом Великой Депрессии. Делимся историей кредита, который мог спасти мир.

Мужчина, который умел заработать на всем

Кларенс Хатри был предпринимателем, который постоянно находился в поиске новых способов разбогатеть. Его карьера началась с работы клерком в лондонском Вест-Энде. Затем Кларенс перевозил эмигрантов в восточную Америку, поставлял фотоаппараты, открывал фотостудии и продавал шоколадные автоматы.

Когда его дела пошли вверх, Хатри начал спекулировать акциями нефтяных компаний и создал финансово-промышленную группу. Благодаря ее инвестиционным фондам мужчина смог выйти на Лондонскую биржу и начал вкладывать свой капитал в ценные бумаги.

Пик богатства

Согласно данным https://loando.ua/, в 1929 году Кларенс Хатри был на пике своей славы и богатства. Он владел самой большой яхтой в Лондоне, построил роскошные дворцы, в которых часто устраивал приемы, а прямо посреди его спальни стоял бассейн.

Кредит на 40 млн долларов

Однако Хатри вынашивал более глобальные планы. Предприниматель хотел получить контроль над металлургической промышленностью в Англии. Для этого ему нужно было приобрести компанию "United Steel Limited", которая стоила 40 млн долларов.

Чтобы получить эту сумму, Хатри обратился к лондонским банкам за кредитом. Но сомнительная репутация предпринимателя и нарастающий антисемитизм 20-х годов сыграли ключевую роль в отказе. В попытках получить кредит наличными мужчина показал банку поддельные муниципальные облигации на 1 млн долларов. Это должно было стать решающим аргументом в его пользу. Однако эту аферу быстро разоблачили.

17 сентября акции Хатри на Лондонской бирже начали падать. На тот момент у предпринимателя был долг в размере 19 млн фунтов стерлингов и активы около 4 млн.

19 сентября мужчина обратился в Lloyds Bank в попытках получить финансирование. Это соглашение было бы одобрено, если бы не поддельные бумаги. Еще несколько отказов от банков и группу Кларенса Хатри объявили банкротом.

20 августа Хатри приостановил торговлю акциями, которые стоили 24 млн фунтов. В тот же день бывший миллионер признался в мошенничестве.

В результате Кларенса Хатри осудили на 14 лет.

Справедливость, которая пошатнула британскую экономику

Когда Хатри разорился, задрожала вся британская экономика. Посыпались акции английских компаний и тысячи людей потеряли работу. Хотя на суде Хатри предупреждал о последствиях, уверяя, что провел эту спекуляцию исключительно для улучшения экономического положения страны.

К концу 1929 года значительно снизилось промышленное производство. К 1932 году оно сократилось на 32%;

Сократились продажи товаров;

Начались проблемы с предоставлением потребительских кредитов;

Ценные бумаги упали на 16%.

Английское правительство всячески пыталось остановить кризис. Первое, что они пытались сделать, это восстановить производство и урегулировать ценовую политику. Делали они это с помощью принудительных санкций и кредитных привилегий для населения.

Выйти из кризиса Британии помогла удачная внешняя политика. В 1931 году страна создала "Стерлинговый блок" в который входило 25 стран. Это был союз, который согласованно вел валютно-финансовую политику. Чаще всего в валютных операциях блока использовались фунты стерлинги. Еще одним движущим рычагом, который способствовал созданию союза, была ликвидация Золотого стандарта.

Это было начало краха Уолл-стрит

Крах лондонской биржи вызвал панику на всем рынке ценных бумаг. Это заставило многих американцев отойти от внешней торговли акциями и сосредоточиться на внутреннем рынке.

Однако дела в США шли не лучшим образом. 24 октября Промышленный индекс Доу Джонса снизился на 20%. Пытаясь избавиться акций раньше, чем они обесценятся, инвесторы продали 12.9 млн ценных бумаг за 1 день. Этот объем оказался настолько большим, что обвалил индекс еще на 11%. В течение следующих дней продалось еще около 30 млн акций.

Как результат: за неделю биржевой рынок снизился на 40% и потерял около 30 млрд долларов.

Интересно: это больше, чем США потратило на первую мировую.

Миллионы людей потеряли свои деньги. Предприятия теряли кредитные линии и закрывались. Банки, которые ранее финансировали покупки акций, не могли вернуть долги и один за другим объявляли банкротство. Это было начало конца.

Выводы

Конечно, банкротство Кларенса Хатри было лишь одной из причин Великой Депрессии. Также к этому добавился спекулятивный бум середины 20-х, когда американцы массово начали вкладывать все свои деньги в акции и сосредоточенность на внутреннем рынке. Однако, Харти стал первой фигурой домино, которая запустила целый процесс.

Как вы думаете, как бы сложилась мировая история, если бы банк предоставил кредит в 40 млн фунтов? Достигла ли бы Великая депрессия таких масштабов?