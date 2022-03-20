Отъезд белорусских дипломатов из Украины - тревожный сигнал, - советник главы МВД

По мнению Вадима Денисенко, отъезд белорусских дипломатов может быть сигналом ввязывания армии Беларуси в войну. Этот вопрос должен разрешиться в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в телемарафоне советника главы МВД Вадима Денисенко.
"Это реально тревожный сигнал. Я бы сейчас оценивал возможность введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад пропорция была обратной – 40 на 60. Но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все для того, чтобы не вводить в прямые боевые действия белорусскую армию", - отметил Денисенко.
По его словам, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это включая тылы, госпитали и так далее. "В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу ”, - сказал советник министра МВД.
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