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Отъезд белорусских дипломатов из Украины - тревожный сигнал, - советник главы МВД

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Минск, Воскресенье 20 марта 2022 02:00
Отъезд белорусских дипломатов из Украины - тревожный сигнал, - советник главы МВД Белорусская армия (Фото: 4esnok.by)
Автор: Константин Широкун

По мнению Вадима Денисенко, отъезд белорусских дипломатов может быть сигналом ввязывания армии Беларуси в войну. Этот вопрос должен разрешиться в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в телемарафоне советника главы МВД Вадима Денисенко.

"Это реально тревожный сигнал. Я бы сейчас оценивал возможность введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад пропорция была обратной – 40 на 60. Но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все для того, чтобы не вводить в прямые боевые действия белорусскую армию", - отметил Денисенко.

По его словам, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это включая тылы, госпитали и так далее. "В принципе, на западе мы готовы к их вторжению, мы готовы к тому, что белорусы могут перейти нашу границу ”, - сказал советник министра МВД.

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