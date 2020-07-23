Отель "Днепр" купили украинские айтишники

Фото: отель "Днепр" (dniprohotel.ua)

IT-предприниматели планируют там сделать большой кибеспортивный проект

Победителями в аукционе за отель "Днепр" стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые собираются превратить его в уникальный киберспортивный отель.

Об этом заявил IT-предприниматель и киберспортсмен Александр Кохановский на своей странице в Facebook.

По его словам, они с единомышленниками еще несколько лет назад задумывали большой инфраструктурный киберспортивный проект.

По задумке, это должна была быть целая экосистема с современной многофункциональной киберспортивной ареной для всеукраинских и международных турниров, объединяющей ключевых игроков киберспортивного рынка.

Кохановский отмечает, что "Днепр" - первая часть будущего масштабного проекта, и, кроме атрибутов топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), у "Днепра" будут и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.

Отдельно, IT-предприниматель подчеркнул, что такой проект - это огромный мировой рынок и большие возможности для Украины.

"Вы знаете, что я всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. Это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны, так что пришло время презентовать Украину миру киберспорта", - добавил он.

Напомним, 15 июля отель "Днепр" был продан за 1 млрд 111 млн 111 тысяч 222,22 гривен ООО "Смартленд".

Как отметил после аукциона президент Владимир Зеленский, вырученные средств пойдут в государственный бюджет.