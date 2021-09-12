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В отделении полиции Черноморска умер 39-летний мужчина. Полиция заявляет о естественной смерти

Автор: Александр Белоус

В отделении полиции Черноморска (Одесская область) в субботу, 11 сентября, скончался 39-летний местный житель. Предварительная квалификация события - естественная смерть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

По данным пресс-службы, в отделении полиции мужчина находился в качестве заявителя.

"Мужчину из местного супермаркета доставили работники полиции охраны, к которым он обратился по поводу кражи у него кошелька. Заявитель попросился в уборную, где через несколько минут его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении полиции.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу. На месте происшествия работают сотрудники главной инспекции ГУНП и Управления внутренней безопасности в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются, заявили в полиции.

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Одесса