Отборочные туры Мисс Украина Вселенная 2020 пройдут онлайн в InRating

По причине карантина были отменены множественные мероприятия и события, не стал исключением и мир красоты. Но современные технологий не стоят на месте, и сегодня появляются инновационные подходы и механизмы для перехода жизни на онлайн формат.

В мае 2020 года стартовали отборочные этапы всеукраинского национального конкурса красоты Мисс Украина Вселенная. Отборы пройдут онлайн на e-voting платформе для голосований в социальной сети InRating. Таким образом, принять участие в отборе может любая жительница Украины, соответствующая требованиям конкурса, а отдать свой голос могут все желающие, предварительно зарегистрировавшись в сети.

Отметим, что InRating - новая многофункциональная социальная сеть с использованием технологии blockchain. Ресурс обладает широкими интерактивными возможностями для пользователя.

К слову, ранее на e-voting платформе социальной сети InRating были успешно проведены сотни различных конкурсов и голосований, в том числе различные номинации национальных конкурсов Мисс Украина и Мисс Украина Вселенная, отборочные туры международного конкурса Miss Queen Europe, голосование номинации "Фан-клуб года" в рамках M1 Music Awards и многие другие.

Узнать больше о конкурсе и подать заявку на участие можно по ссылке, а зарегистрироваться в социальной сети InRating можно здесь.

Ранее мы писали о том, что Мисс Украина Вселенная сделала признание о своей победе в конкурсе.