У освобожденных в ходе обмена пленными не выявили коронавирус

У освобожденных в ходе обмена пленными украинцев не выявили коронавирус. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания руководителя Офиса президента Андрея Ермака с главами ОГА.

Сообщается, что глава Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко рассказал, что все освобожденные украинцы прошли ПЦР-тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

"Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Украина вернула из плена еще 20 человек. Впервые за все время украинская сторона получила больше людей, чем передала на оккупированные территории. При этом несколько человек уже на линии разграничения отказались от передачи представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, был опубликован список освобожденных в рамках обмена украинцев.