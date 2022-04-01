В освобожденном Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей

В частности, ахтырская окружная прокуратура занимается расследованиями. Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали российские оккупанты против мирного населения.

Также российские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но еще и похищали мирных жителей и издевались над ними.

30 марта город освободили от оккупантов, и во время его обследования обнаружили тела двух замученных горожан. Отмечается, что они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия.

Известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.