В освобожденном Тростянце обнаружили тела замученных мирных жителей

В освобожденном от оккупантов Тростянце продолжают находить тела замученных мертвых жителей. Правоохранители начали уголовные производства, чтобы привлечь россиян к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В частности, ахтырская окружная прокуратура занимается расследованиями. Речь идет о привлечении к ответственности за преступления, которые в Тростянце совершали российские оккупанты против мирного населения.
Также российские военные грубо нарушали требования Женевской конвенции. Они не только оккупировали город Тростянец, но еще и похищали мирных жителей и издевались над ними.
30 марта город освободили от оккупантов, и во время его обследования обнаружили тела двух замученных горожан. Отмечается, что они были привязаны друг к другу и убиты из огнестрельного оружия.
Известно, что об их исчезновении родные сообщали за несколько дней до этого.
Ранее мы сообщали, что в Мининфраструктуры начали планировать восстановление Тростянца.
Также мы писали, что Укрзализныця возобновит сообщение с Тростянцем в течение трех дней.
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