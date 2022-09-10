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В освобожденном селе в Харьковской области нашли тела убитых россиянами людей

Фото: в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела убитых россиянами людей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В освобожденном селе Граково Харьковской области правоохранители эксгумировали тела двух мужчин. Их замучили российские военные во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

По информации ведомства, после того, как 7 сентября украинскими военными был уволен с. Граково в Чугуевском районе, местный житель обратился в полицию и рассказал, что российские военные заставили его закопать тела двух мужчин.

Так, 9 сентября возле территории частного домовладения правоохранителями обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями в области затылка и со следами пыток.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военнослужащие в марте во время оккупации села.

Сейчас тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: в освобожденном селе в Харьковской области нашли тела замученных (t.me/prokuratura_kharkiv/5831)

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ зашли в Купянск Харьковской области и установили флаг Украины.

Добавим, что наши бойцы продолжают продвигаться в Харьковской области, по данным ISW, ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

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