UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток, начато следствие

Фото: в освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В освобожденном от оккупантов селе Харьковской области обнаружены еще 4 тела мирных жителей со следами пыток. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к стражам порядка и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. В настоящее время тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее сообщалось, что военные рассказали, как шли бои за Харьковскую область. По их словам, самая тяжелая часть – это было взятие "Москвы".

Напомним, что в ходе контрнаступления ВСУ освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуХарьков