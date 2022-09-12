В освобожденном селе под Харьковом найдены тела со следами пыток, начато следствие

После деоккупации села Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к стражам порядка и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. В настоящее время тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.