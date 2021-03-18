UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Освобождение производителей вакцин от ответственности: Минздраву поручили доработать закон

Автор: Юлия Струк

Министерству здравоохранения поручено доработать закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о соответствующем законопроекте №5247.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что закон связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

"В пояснительной записке говорится только о тех препаратах, которые поставляются по программе механизма COVAX, но законопроектом предлагается освободить от ответственности за любые последствия применения всех без исключения вакцин и иммунобиологических препаратов для лечения и профилактики COVID-19, зарегистрированные под обязательства для экстренного медицинского применения", - обратил внимание парламентарий.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что этот закон обеспечит возможность получения по программе COVAX Украиной вакцин ведущих производителей. Он сообщил, что подобные изменения были внесены в законодательство многих стран. Глава Минздрава предложил поддержать законопроект за основу и в целом.

"Народные депутаты во время обсуждения отметили, что законопроект нечетко сформулирован и может негативно повлиять на ход вакцинации в Украине. Члены комитета поручили Минздраву доработать законопроект", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале недели в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.

Как писало РБК-Украина, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаВерховная РадаКоронавирус
Читайте также
Степанов о вспышке COVID в Украине: будет длиться до конца апреля
В Киеве продавали справки с "нужным" результатом COVID-теста. Полиция разоблачила схему
Прогноз погоды