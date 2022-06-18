Минобороны призвало СМИ не разглашать данные о больницах: в чем причина

Как публиковать правильно информацию о медицинских учреждениях правильно:

фотографии врачей показывать со спины, чтобы не подвергать их опасности;

писать информацию и публиковать фотографию лечебного учреждения без опознавательных знаков и подробностей, чтобы враг не узнал его геолокацию;

ни в коем случае не публиковать название лечебного учреждения.

Конечно, враг может узнать о расположении лечебных учреждений через приложение Google maps, однако в сервисе не сообщается, какие операции проводятся, кто из врачей их делает и какой поток раненых военных в том или ином заведении.

"Пока просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех - само заведение, врачей и пациентов", - пишет Маляр.