ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны призвало СМИ не разглашать данные о больницах: в чем причина

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 12:12
Минобороны призвало СМИ не разглашать данные о больницах: в чем причина Фото: как освещать информацию о лечебных учреждениях во время войны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В условиях войны важно избегать дополнительных подробностей во время публичного обнародования информации о медицинских заведений. Враг заинтересован в том, чтобы уничтожать лечебные учреждения, которые возвращают в строй наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Как публиковать правильно информацию о медицинских учреждениях правильно:

  • фотографии врачей показывать со спины, чтобы не подвергать их опасности;
  • писать информацию и публиковать фотографию лечебного учреждения без опознавательных знаков и подробностей, чтобы враг не узнал его геолокацию;
  • ни в коем случае не публиковать название лечебного учреждения.

Конечно, враг может узнать о расположении лечебных учреждений через приложение Google maps, однако в сервисе не сообщается, какие операции проводятся, кто из врачей их делает и какой поток раненых военных в том или ином заведении.

"Пока просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех - само заведение, врачей и пациентов", - пишет Маляр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
Данилов опроверг заявления о "1000 погибших": эти деятели не имеют доступа к такой информации
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона