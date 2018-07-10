На острове Лесбос подрались мигранты, пострадало 8 человек

Также после драки на острове Лесбос были задержаны 15 мигрантов

Восемь человек получили незначительные ранения и 19 были задержаны в результате драки в лагере для мигрантов на острове Лесбос. Об этом сообщает Ekathimerini.

Так, по данным полиции, во время беспорядков в лагере сгорели три палатки, где размещались мигранты.

Драка между двумя группами мигрантов началась поздно вечером в понедельник и продолжалась несколько часов. Для усмирения мигрантов вызвали полицию.

Причины драки пока неизвестны.

Как отмечается, драки в переполненных эмигрантских лагерях в последнее время происходят все чаще.

Лесбос является одним из пяти греческих островов у побережья Турции, который используется Европейским Союзом, чтобы создать барьер для потоков мигрантов после того, как в 2015-16 годах через страну в ЕС прибыло более миллиона мигрантов и беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на границе задержали группу нелегалов из Ирана.