На острове Лесбос подрались мигранты, пострадало 8 человек
Также после драки на острове Лесбос были задержаны 15 мигрантов
Восемь человек получили незначительные ранения и 19 были задержаны в результате драки в лагере для мигрантов на острове Лесбос. Об этом сообщает Ekathimerini.
Так, по данным полиции, во время беспорядков в лагере сгорели три палатки, где размещались мигранты.
Драка между двумя группами мигрантов началась поздно вечером в понедельник и продолжалась несколько часов. Для усмирения мигрантов вызвали полицию.
Причины драки пока неизвестны.
Как отмечается, драки в переполненных эмигрантских лагерях в последнее время происходят все чаще.
Лесбос является одним из пяти греческих островов у побережья Турции, который используется Европейским Союзом, чтобы создать барьер для потоков мигрантов после того, как в 2015-16 годах через страну в ЕС прибыло более миллиона мигрантов и беженцев.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на границе задержали группу нелегалов из Ирана.