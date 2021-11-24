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На острове Ла-Пальма отменили изоляцию, введенную из-за токсичного газа от лавы вулкана

Автор: Валерия Полищук

Власти испанского острова Ла-Пальма отменили изоляцию трех прибрежных городов, введенную из-за токсичного газа от лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Поскольку токсичные испарения от лавы, стекающей в море, частично рассеялись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться и не подает признаков ослабления. Раскаленная расплавленная порода продолжает изливаться по западным склонам вулкана и темпы ежедневных подземных толчков пока не замедлились.

Аэропорт Ла-Пальмы оставался закрытым с выходных.

"Если интенсивность извержения не уменьшится, то, скорее всего, оно будет продолжать влиять на аэропорт Ла-Пальмы", - сказала Кармен Лопес, возглавляющая программу геофизического мониторинга Национального географического института.

По словам технического директора вулканического чрезвычайного плана Канарских островов Мигеля Анхеля Моркуэнде, сейчас облака пара и дима менее плотные.

"Тем не менее, мы рекомендуем людям, живущим вблизи того места, где поток лавы выходит к морю, носить маски FFP2 и оставаться под защитой, чтобы предотвратить любые проблемы", - сказал он.

Напомним, что на Канарах продолжается извержение вулкана на острове Ла-Пальма, которое началось в середине сентября.

Ранее власти острова призвали жителей трех муниципалитетов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы достиг океана.

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Испания