На острове Ла-Пальма отменили изоляцию, введенную из-за токсичного газа от лавы вулкана

Власти испанского острова Ла-Пальма отменили изоляцию трех прибрежных городов, введенную из-за токсичного газа от лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Поскольку токсичные испарения от лавы, стекающей в море, частично рассеялись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
При этом вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться и не подает признаков ослабления. Раскаленная расплавленная порода продолжает изливаться по западным склонам вулкана и темпы ежедневных подземных толчков пока не замедлились.
Аэропорт Ла-Пальмы оставался закрытым с выходных.
"Если интенсивность извержения не уменьшится, то, скорее всего, оно будет продолжать влиять на аэропорт Ла-Пальмы", - сказала Кармен Лопес, возглавляющая программу геофизического мониторинга Национального географического института.
По словам технического директора вулканического чрезвычайного плана Канарских островов Мигеля Анхеля Моркуэнде, сейчас облака пара и дима менее плотные.
"Тем не менее, мы рекомендуем людям, живущим вблизи того места, где поток лавы выходит к морю, носить маски FFP2 и оставаться под защитой, чтобы предотвратить любые проблемы", - сказал он.
Напомним, что на Канарах продолжается извержение вулкана на острове Ла-Пальма, которое началось в середине сентября.
Ранее власти острова призвали жителей трех муниципалитетов не покидать свои дома после того, как новый поток лавы достиг океана.