Остін скасував угоди про визнання провини з трьома підозрюваними у терактах 11 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю скасував угоди про визнання провини, укладені раніше цього тижня з Халідом Шейхом Мохаммедом, обвинуваченим у організації терактів 11 вересня, і двома його спільниками. Всі вони утримуються у військовій в’язниці США в Гуантанамо на Кубі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У п’ятницю Остін звільнив Сьюзан Ескальєр, яка курує військовий суд Пентагону в Гуантанамо, від її повноважень укладати досудові угоди у справі та взяв на себе відповідальність.
"Здійснюючи свої повноваження, я негайно виходжу з трьох досудових угод...", - заявив Остін.
Багато законодавців-республіканців, у тому числі спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, різко критикували зазначені угоди.
Мохаммед є найвідомішим ув'язненим Гуантанамо. Його звинувачують у організації змови з метою спрямувати викрадені пасажирські літаки у Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку і в будівлю Пентагону. Під час атак 11 вересня загинули майже 3000 людей. Сполучені Штати були втягнуті у війну в Афганістані, яка тривала два десятиліття.
Нагадаємо, Пентагон заявив у середу, що угоди про визнання провини були укладені, але не уточнив подробиць. Американський чиновник сказав, що вони майже напевно передбачали визнання провини в обмін на скасування смертної кари.
Крім Мохаммеда, угоди про визнання провини також уклали двоє інших затриманих: Валід Мухаммад Саліх Мубарак Бін Атташ і Мустафа Ахмед Адам аль Хавсаві.
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