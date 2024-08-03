Остін скасував угоди про визнання провини з трьома підозрюваними у терактах 11 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін у п’ятницю скасував угоди про визнання провини, укладені раніше цього тижня з Халідом Шейхом Мохаммедом, обвинуваченим у організації терактів 11 вересня, і двома його спільниками. Всі вони утримуються у військовій в’язниці США в Гуантанамо на Кубі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У п’ятницю Остін звільнив Сьюзан Ескальєр, яка курує військовий суд Пентагону в Гуантанамо, від її повноважень укладати досудові угоди у справі та взяв на себе відповідальність.

"Здійснюючи свої повноваження, я негайно виходжу з трьох досудових угод...", - заявив Остін.

Багато законодавців-республіканців, у тому числі спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, різко критикували зазначені угоди.

Хто такий Халід Шейх Мохаммед

Мохаммед є найвідомішим ув'язненим Гуантанамо. Його звинувачують у організації змови з метою спрямувати викрадені пасажирські літаки у Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку і в будівлю Пентагону. Під час атак 11 вересня загинули майже 3000 людей. Сполучені Штати були втягнуті у війну в Афганістані, яка тривала два десятиліття.