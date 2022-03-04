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Остановите ядерного маньяка! Стефанчук обратился к лидерам мира из-за ситуации на Запорожской АЭС

Автор: Наталия Гурковская

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к правительствам, парламентам, политикам и гражданам Европы и мира в связи с захватом российскими оккупантами площадки Запорожской АЭС и обстрелами станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его обращение, публикованное в Telegram-канале парламента.

"Россия поставила Европу и мир на грань ядерного армагедона. Российские оккупационные войска сознательно обстреливают Запорожскую АЭС. Это не случайность, а целенаправленный обстрел с целью вызвать катастрофу общемирового масштаба, - заявил он. - Украинский Чернобыль 36 лет назад стал обобщенным понятием мировой экологической и техногенной катастрофы. Так вот Запорожская АЭС в разы мощнее и опаснее Чернобыля".

По словам Стефанчука, все это свидетельствует о том, что преступления Путина достигли общемирового масштаба и угрожают существованию Европы и, возможно, человечества.

"Это преступление наглядно демонстрирует необходимость скорейшего внедрения беспилотной зоны, чтобы защитить не только Украину, но и Европу в целом. Остановите ядерного маньяка!" - призвал глава парламента.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. На момент 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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