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Остался сам фундамент. Появилось видео сгоревшего скита Святогорской лавры

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Святогорск, Суббота 04 июня 2022 19:56
Остался сам фундамент. Появилось видео сгоревшего скита Святогорской лавры Фото: Всехсвятский скит Святогорской лавры (t.me dom_channel)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли территорию Святогорской лавры, попав во Всехсвятский скит. В результате обстрела случился пожар, который уничтожил скит дотла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с места пожара.

На видео, которое опубликовали очевидцы, можно увидеть, что деревянная церковь сгорела дотла. От культурного памятника остался лишь фундамент.

Всехсвятский скит, который уничтожили сегодня российские оккупанты, был построен в 1912 году. Это один из лучших образцов подражания деревянному храмовому зодчеству.

"Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его спалила российская армия", - отмечал президент Владимир Зеленский в своем заявлении по поводу обстрела Святогорской лавры.

Отметим, что скит, как и Святогорская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. Но это не останавливает российских военных.

Напомним, из-за обстрела Святогорской лавры президент Зеленский обратился в ООН и призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.

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