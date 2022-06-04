Остался сам фундамент. Появилось видео сгоревшего скита Святогорской лавры
Оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли территорию Святогорской лавры, попав во Всехсвятский скит. В результате обстрела случился пожар, который уничтожил скит дотла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео с места пожара.
На видео, которое опубликовали очевидцы, можно увидеть, что деревянная церковь сгорела дотла. От культурного памятника остался лишь фундамент.
Всехсвятский скит, который уничтожили сегодня российские оккупанты, был построен в 1912 году. Это один из лучших образцов подражания деревянному храмовому зодчеству.
"Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его спалила российская армия", - отмечал президент Владимир Зеленский в своем заявлении по поводу обстрела Святогорской лавры.
Отметим, что скит, как и Святогорская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. Но это не останавливает российских военных.
Напомним, из-за обстрела Святогорской лавры президент Зеленский обратился в ООН и призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.
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