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Не осталось больных. В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы

Автор: Даша Харченко

В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это связано с существенным снижением количества пациентов.

Об этом говорится на сайте Ужгородского городского совета.

Директор больницы Иван Курах сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.

Курах рассказал, что из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Реаниматологи, которые работали в COVID-отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделение планируют снова открыть.

В то же время жителей города призвали соблюдать противоэпидемические меры и обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при МЗ Федор Лапий заявил, что в Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости на COVID-19 вплоть до осени..

Также министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев.

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