Особливо небезпечна хвороба для дітей: як передається ротавірус, симптоми та лікування

Згідно з повідомленням, більшість дітей до п’яти років хоча б раз переносять ротавірус. І хоч для здорових дорослих ця інфекція може пройти майже безсимптомно, для малюків вона несе ризик стрімкого зневоднення.

Як передається ротавірус

Заразитися можна через контакт із забрудненими поверхнями, іграшками, одягом, підлогою, посудом або їжею. Вірус здатен виживати на поверхнях тижнями, а іноді й місяцями.

Інкубаційний період зазвичай становить до двох днів. Хвороба починається раптово: з підвищення температури та блювоти, після чого виникає тривала діарея, яка може тривати до восьми днів.

Чим лікують ротавірус

Специфічного лікування ротавірусу не існує - застосовується симптоматична терапія:

поліферментні препарати,

жарознижувальні засоби,

сорбенти та в'яжучі препарати.

Медики наголошують, що антибіотики неефективні при ротавірусі.

Найголовніше - підтримка водно-сольового балансу: пацієнтам потрібно багато пити. У тяжких випадках лікарі застосовують внутрішньовенне введення рідини та дезінтоксикаційну терапію.

Як захиститися

Найефективніший спосіб профілактики - вакцинація. Саме завдяки вакцині захворюваність на ротавірус суттєво знизилася в багатьох країнах.