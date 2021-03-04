Не особенность Украины: в Минздраве объяснили высокую смертность COVID-пациентов на ИВЛ

Высокий показатель смертности среди пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких является особенностью заболевания коронавирусом. Процент смертности в этой категории высокий во всем мире.
Он отметил, что при госпитализации существует несколько стадий помощи пациентам по поступлению кислорода в легкие и подключение их к ИВЛ является уже крайней мерой, когда более легкие варианты не работают.
Показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в среднем 50-90% в мире, подчеркнул Ляшко.
"Необходимость в искусственной вентиляции легких на сегодня только у тех людей, у которых исчерпан ресурс неинвазивной респираторной терапии. Сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого подключают такие аппараты, как СИПАПы, которые под давлением запускают кислород в легкие. Но когда организм истощается полностью, то человека подключают к апапарату ИВЛ с полной заменой дыхательной функции аппаратом. Поэтому и такие высокие показатели летальности. Это не является особенностью Украины, это особенность болезни", - сказал Ляшко.
Он добавил, что более половины случаев в Украине в возрастной группе 70+, около 80% - в группе 60+.
Напомним, Национальная академия наук рассказала, что более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. С почти 8500 человек летальных почти 7500 случаев.
Также сообщалось, что в Украине на сегодня вакцинировали от COVID почти 10 тысяч человек.