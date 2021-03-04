Не особенность Украины: в Минздраве объяснили высокую смертность COVID-пациентов на ИВЛ

Высокий показатель смертности среди пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких является особенностью заболевания коронавирусом. Процент смертности в этой категории высокий во всем мире.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что при госпитализации существует несколько стадий помощи пациентам по поступлению кислорода в легкие и подключение их к ИВЛ является уже крайней мерой, когда более легкие варианты не работают.

Показатель смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, в среднем 50-90% в мире, подчеркнул Ляшко.

"Необходимость в искусственной вентиляции легких на сегодня только у тех людей, у которых исчерпан ресурс неинвазивной респираторной терапии. Сначала человека при низком насыщении кислородом подключают к кислородной терапии, после этого подключают такие аппараты, как СИПАПы, которые под давлением запускают кислород в легкие. Но когда организм истощается полностью, то человека подключают к апапарату ИВЛ с полной заменой дыхательной функции аппаратом. Поэтому и такие высокие показатели летальности. Это не является особенностью Украины, это особенность болезни", - сказал Ляшко.

Он добавил, что более половины случаев в Украине в возрастной группе 70+, около 80% - в группе 60+.