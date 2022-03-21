Основная часть оккупантов остается более чем в 25 км от центра Киева, - Минобороны Британии

Ожесточенные бои Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами продолжаются к северу от Киева. При этом основная часть российских сил остается более чем в 25 километрах от центра города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве добавили, что российские силы, наступающие на столицу с северо-востока, остановились.
В то же время российские войска, наступающие со стороны Гостомеля на северо-западе, были отбиты ожесточенным сопротивлением украинских войск
"Несмотря на отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и, скорее всего, в ближайшие недели приоритетными будут попытки окружить город", - говорится в сообщении.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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