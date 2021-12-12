Основатель WikiLeaks Ассанж перенес микроинсульт после сообщения об экстрадиции

Заключенный австралийский журналист, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш. Невеста Ассанжа Стелла Морис считает, что микроинсульт произошел из-за стресса на фоне решения экстрадировать основателя WikiLeaks в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Отмечается, что инцидент произошел, когда осужденный по видеосвязи принял участие в заседании Высокого суда в Лондоне. Как следствие, у 50-летнего Ассанжа произошло опущение века, а также появились проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения.

После транзиторной ишемической атаки Ассанжу сделали МРТ, сейчас он получает лекарства от инсульта.

"Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезной атаки. Это нужно немедленно решать. Посмотрите на животных, запертых в клетках в зоопарке. Это сокращает их жизнь. Вот, что происходит с Джулианом. Бесконечные судебные дела вызывают сильнейший психологический стресс", - указала невеста заключенного.

Морис добавила, что ее жениха удерживали в камере в течение длительного времени, и ему "не хватало свежего воздуха и солнечного света, адекватной диеты и стимуляторов, в которых он нуждался".