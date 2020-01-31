Нет оснований для ограничения путешествий из-за коронавируса, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что нет оснований для ограничения путешествий или торговли из-за распространения в мире китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы организации Тедроса Аданома Гебреесуса.

Он уточнил, что не рекомендованы отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение на карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали.

"Нет оснований для мер, которые бы лишним образом ограничивали международные путешествия и торговлю. ВОЗ не рекомендует ограничивать поездки и торговлю", - сказал Гебреєсус.

В то же время странам рекомендовали ввести дополнительные меры в отношении путешествий, в частности, проверки при въезде.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдает временные рекомендации на фоне борьбы с китайским коронавирусом и предупреждает о привлечении государств к ответственности в случае нарушения таких рекомендаций.

Напомним, сегодня на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как известно, по состоянию на 30 января количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.