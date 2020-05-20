Ослабление каратнина: как и когда в Украине запустят маршрутки, метро и поезда

В Украине возобновляют работу общественного транспорта в условиях адаптивного карантина
Ослабление карантина в Украине будет происходить в 5 этапов, и уже 22 мая в стране возобновляет работу общественный транспорт. Речь идет о городском, пригородном и внутриобластном направлениях. А вот метро откроют в Киеве, Харькове и Днепре только с 25 мая.
При этом важно отметить, что и наземный, и подземный транспорт все равно будет работать по новым правилам и с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах. Это обязательный масочный режим и социальная дистанция.
О продлении карантинных мероприятий в Украине до 22 июня из-за пандемии COVID-19 объявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. Глава Кабмина подчеркнул, что это будет адаптивный карантин. Также в стране вводят определенные признаки эпидемической ситуации в регионах.
Было принято решение уже с пятницы запустить общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19, среднее количество тестов - больше чем 12, наполненность больниц - не более 50% пациентов с коронавирусом.
Фото: В Украине возобновляют работу транспорта в условиях карантина из-за коронавируса
Неизменными оставят требования о ношении масок пассажирами, будут проводить температурный скрининг, постоянно будут осуществлять дезинфекцию транспорта.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве образования и науки озвучили новые правила о том, как будут работать садики. Среди них обязательные проверки детей каждые 4 часа, отказ от ковров, мягких игрушек и многоразовых полотенец.
Автор: Владимир Костырин