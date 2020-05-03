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Ослабление карантина в Черкассах: мэр уверен, что ему угрожал заместитель Ермака

Новости » Политика     03.05.2020 - 08:15
Ослабление карантина в Черкассах: мэр уверен, что ему угрожал заместитель Ермака
Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com / Анатолий Бондаренко)

Ранее в Офисе президента эту информацию отрицали

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал именно заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, поскольку знаком с ним. Об этом он сообщил в интервью Бондаренко "Украинской правде".

По его словам, он знаком с Трофимовым, поскольку тот просил его ранее о помощи.

"А в отношении господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он. Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал... Это же не написал почему господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает", - сказал Бондаренко.

Городской глава Черкасс также утверждает, что когда он получил сообщение от человека, который представился Трофимовым, то возле него рядом были несколько человек.

По словам Бондаренко, он также помогал Владимиру Зеленскому во время второго тура президентских выборов.

После того, как история с перепиской стала публичной, то, по словам Бондаренко, ему позвонили "общие знакомые" и сказали: "там истерика в Офисе президента".

Он также посоветовал лично спросить у Трофимова, знаком ли тот с ним.

"Давайте я скажу так: у нас очень много общих знакомых, начиная от руководителей штаба на президентских выборах в Черкасской области и так далее. Я готов предоставить правоохранительным органам телефон - пусть разбираются", - резюмировал Бондаренко.

Как писало РБК-Украина ранее, в ОП отрицают, что Трофимов угрожал мэру Черкасс. У Зеленского утверждают, что мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" от МВД и СБУ из-за решения о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. По словам президента, действия городского главы будут иметь юридические последствия.

Кроме этого, жесткую реакцию на досрочное ослабление карантина в Черкассах обещал министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава МВД заявил, что городской голова "заигрался", на что Бондаренко ответил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

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