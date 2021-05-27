Ослабление карантина в Англии могут отложить из-за индийского варианта COVID

По словам главы правительства Британии, пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Борис Джонсон разработал дорожную карту для Англии, но предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.

При этом премьер убежден, что шаги, направленные на облегчение локдауна, которые уже сделаны, были правильными, но дальнейшее снижение будет зависеть от того, насколько вакцинация поможет в борьбе с этим вариантом COVID.

"Сейчас я не вижу в данных ничего, что свидетельствует о том, что нам придется отклоняться от дорожной карты, но нам, возможно, придется подождать", - подчеркнул Джонсон.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил парламенту, что 14 июня будет проведена официальная оценка относительно того, могут ли быть сняты ограничения 21 июня.

"Мы сделаем это (снятие ограничений - ред.), только если это будет безопасно", - сказал он парламенту.

Хэнкок отметил, что 10% людей, госпитализированных с новым вариантом, получили две дозы вакцины. По его оценке, это признак того, что вакцины работают хорошо, но не идеально.