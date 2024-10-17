Осіння негода: чому у дощ частіше трапляються ДТП

В Україні дощ є "найпопулярнішим" з усіх опадів, і водії часто не сприймають його всерйоз. А даремно, адже у нього є все для того, щоб завадити безпечному руху автомобілів, у тому числі і найсучасніших.

У чому небезпека звичайного дощу

Дощова погода несе з собою повний комплект ускладнень, типових для осінньо-зимових проявів стихії.

Огляд навколо. По-перше, дощ усіма можливими способами заважає водієві бачити дорогу. Оскільки краплі води з неба завжди холодні, скло салону часто запотіває зсередини, особливо якщо в машині багато людей. Таким чином водій позбувається видимості, і це може статись несподівано. Щоб знизити ймовірність запотівання, треба подбати, щоб повітря в салоні було якомога сухішим. Попросіть пасажирів помовчати, тримайте килимки та сидіння сухими, а вікна зсередини – чистими. Ефективний засіб проти запотівання – опущене на кілька сантиметрів бокове скло. Більш радикальний варіант – включений, хоч і одночасно з опаленням, кондиціонер, а в ідеалі – використання окремої кнопки (якщо така є у вашій моделі), яка спрямовує на лобове скло максимально потужний потік холодного повітря. Гарний результат дає спеціальний засіб проти запотівання, завчасно нанесений на вікна салону (одне слід залишити як є) зсередини. Сподіваємось, про справність двірників, дефлекторів обдування лобового скла та зони дзеркал та їх обігрів нагадувати не треба.

Не бачать вашу машину. Інші водії можуть так само погано бачити вашу машину, як ви – їхні. Тому Правила дорожнього руху і наказують вмикати ближнє світло фар разом з габаритними вогнями за "умов недостатньої видимості". Не забувайте про це, адже денні ходові вогні (ДХО, DRL), які тепер є на всіх сучасних авто – це трохи інше.

Слизька дорога. Асфальт робиться слизьким не тільки через ожеледь, а іноді і через вологу. Особливо якщо асфальт чи асфальтобетон перед дощем були брудними. Більше того, коли дощ інтенсивний, а швидкість авто вище 40-60 км/год, то вихід машини в режим аквапланування стає лише питанням часу – кількох хвилин чи кількох секунд. Не можна перевищувати розумну швидкість у сильний дощ, бо аквапланування – це повна втрата керованості. З іншого боку, в міських умовах через мокру дорогу частіше трапляється інша неприємність: колеса ковзають на опалому листі. До речі, таке ковзання можливе і без дощу, бо листя часто бувають вологими від свого соку чи ранкового конденсату.

Неуважність. Комфортність сучасних авто часто шкодить їхнім власникам. У теплому затишному салоні водій не завжди розуміє, що погодні умови змінилися і при тому – не на краще з точки зору безпеки. І часто ми у дощ продовжуємо керувати машиною так само, як і за ясного неба: швидко, з різкими маневрами, без запасу інтервалу та дистанції. І як тільки виникне нештатна ситуація, водій виявляється геть не готовим для негайної реакції і дій кермом і педалями.

Пішоходи загрожують. Якщо водій в машині з початком дощу дискомфорту може не відчувати, пішоходи навпаки, через холод і вологу часто поводяться ризиковано. Вода, що ллється з неба, дратує незахищених людей, вони поспішають якнайшвидше потрапити в будівлі чи в громадський транспорт, не дивлячись в усі боки. А іноді їм заважають повноцінно контролювати ситуацію навколо підняті капюшони та парасольки. Також буває, що шум вітру і дощу заглушує звук транспорту, що наближається дорогою. Як результат – несподівана поява людини просто перед машиною. Тож у дощ водій, побачивши пішохода з наміром перейти дорогу, має сприймати ситуацію так, ніби людина машину не бачить.

Коротко

Будь-якому водієві слід твердо запам'ятати: дощ – це хоч і найм’якіший, але все ж таки прояв стихії. Відповідно, з початком дощу, незалежно від його інтенсивності, водієві слід налаштовуватись на режим "негода". Тобто знизити швидкість і подвоїти уважність, щоб осінній дощик залишився для вас тільки приводом для ліричного настрою, а не для спогадів про неприємності.