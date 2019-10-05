Ошеломительная: Тина Кароль взбудоражила волнующим образом в "строгом" наряде (фото)

Тина Кароль в новом наряде похвасталась идеальной фигурой
Тина Кароль в своей новой осенней фотосессии не устает демонстрировать поклонникам новые чарующие образы в элегантных, якрих, откровенных нарядах. Украинская певица и ведущая популярных шоу преподнесла фанам настоящий праздник, в очередной раз доказав свою невероятную чувственность и сексуальность, подчеркнутую модными брендами одежды. Шоу-дива на своей странице в Instagram 5 октября опубликовала новый "горячий" снимок.
Знаменитость показала плавные изгибы и пышные формы, которые выгодно подчеркивает наряд.
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
На кадре актистка повернулась боком, демонстрируя полностью открытую спину. На Тине черно-белый наряд, и про строгость может "сказать" только палитра.
Певица обжигает свою армию фанов взглядом-магнитом, и не удивительно, что в комментариях к фото поклонники не только признаются Кароль в любви, но и посвящают стихи своей Музе.
"Так непривычно": Тина Кароль в неожиданном образе пококетничала на камеру
Тина Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники горячо восторгаются артисткой и ее волнующей фигурой, называют Тину богиней и отмечают чувственность и сексуальность звезды.
Скрин комментариев
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила роскошным образом в вечернем наряде на шестом эфире Танцев со звездами.