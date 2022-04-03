В осажденном Мариуполе погиб литовский режиссер-докуметалист

По данным издания, Кведаравичюс ехал в машине, в которую попала ракета. 45-летнего режиссера доставили в больницу, где он вскоре и скончался.

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерь*овой войне зла, против всего мира", - пишет Манский в своем Facebook.

Кведаравичюс родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете ему была присвоена степень магистра культурной антропологии.

В 2003-2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

Кведаравичюс ранее снял фильм о Мариуполе, освобожденном украинскими военными в 2014 году во время проведения АТО на Донбассе. Премьера ленты "Мариуполис" состоялась в феврале 2016-го на Берлинском международном кинофестивале.