UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В осажденном Мариуполе погиб литовский режиссер-докуметалист

Фото: литовский режиссер Мантас Кведаравичюс (Arno Strumilos / 15min nuotr)
Автор: Владимир Костырин

В осажденном войсками РФ Мариуполе погиб известный литовский режиссер-документалист Мантас Кведаравичюс в результате вражеского ракетного удара. Он проводил съемку в городе, который более месяца подвергается обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал 15min и российского режиссера Виталия Манского.

По данным издания, Кведаравичюс ехал в машине, в которую попала ракета. 45-летнего режиссера доставили в больницу, где он вскоре и скончался.

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерь*овой войне зла, против всего мира", - пишет Манский в своем Facebook.

Кведаравичюс родился в 1976 году, учился в Вильнюсском университете, где получил степень бакалавра. В Оксфордском университете ему была присвоена степень магистра культурной антропологии.

В 2003-2005 годах он преподавал теорию религии, права и политики в США.

Кведаравичюс ранее снял фильм о Мариуполе, освобожденном украинскими военными в 2014 году во время проведения АТО на Донбассе. Премьера ленты "Мариуполис" состоялась в феврале 2016-го на Берлинском международном кинофестивале.

Ранее мы писали, что под обстрелами погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариупольракетный ударВойна России против Украины