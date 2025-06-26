Ось скільки води потрібно пити щодня, щоб схуднути

Вода може стати вашим союзником у боротьбі із зайвою вагою. Регулярне споживання достатньої кількості води пришвидшує метаболізм, зменшує апетит і допомагає позбутися зайвих кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Gloucestershire Live .

Скільки води пити в день, щоб схуднути

Вживання кількох склянок води щодня не лише важливо для загального здоров'я, але й може стати вирішальним фактором для тих, хто хоче скинути кілька кілограмів.

Дієтолог з Індії Сушма Джайсвал стверджує, що для схуднення добре випивати дві склянки води перед їжею. Однак, це може залежати від особистих факторів, таких як вік, стать та маса тіла.

За її словами, вживання 12-13 склянок води для чоловіка та вісім-дев'ять склянок води для жінки призведуть до втрати ваги. Річ у тім, що якщо ви випиваєте одну-дві склянки води перед їжею, то як правило будете їсти менше.

Включення води до раціону може значно сприяти зниженню ваги, оскільки вона не містить калорій, може посилити спалювання калорій і пригнічувати апетит, якщо вживати її перед їжею.

Вибір води замість підсолоджених напоїв пропонує додаткові переваги, забезпечуючи простий спосіб зменшення споживання цукру та калорій.

До того ж випивання води перед їжею може створити відчуття ситості, що потенційно може призвести до зменшення апетиту. К оли ваш шлунок відчуває себе повним, він надсилає сигнал до мозку припинити їсти.

Для тих, хто не любить пити звичайну воду, дієтолог порадила додати трохи лимонного соку.

Які продукти містять багато води

Існують продукти, які містять багато води (понад 85-90%), і чудово допомагають підтримувати водний баланс, особливо в спеку або при схудненні:

Овочі (вміст води понад 90%):

огірки - до 96% води

селера - 95%

редис - 95%

цукіні (кабачки) - 94%

помідори - 94%

салат, айсберг, шпинат - 93-95%

болгарський перець - 92%

броколі - 89%

Фрукти та ягоди:

кавун - 92%

полуниця - 91%

грейпфрут - 91%

диня - 90%

апельсин - 88%

ананас - 86%

персик - 89%

малина - 86%

Ці продукти не лише зволожують, але й додають клітковину, вітаміни та антиоксиданти.