Ось, що буде з вами, якщо ви їсте вночі: шокуючі результати дослідження

Циркадні ритми

Наш організм працює за певним внутрішнім годинником, або так званими циркадними ритмами. Центр керування цими ритмами знаходиться у супрахіазматичному ядрі (СХЯ) - ділянці гіпоталамуса в мозку.

Це, по суті, наш "головний годинник", який орієнтується на дані, що отримує з сітківки ока, розрізняючи день і ніч. Хоча в нашому тілі є 37 трильйонів маленьких біологічних годинників, які працюють як оркестр, СХЯ є їхнім диригентом.

Цікавий експеримент, коли чоловік провів понад 60 днів у підземній печері без сонячного світла та годинника, показав, що його організм мінімально відхилився від звичного ритму, знаючи, коли спати, а коли прокидатись. Це доводить, наскільки глибоко закладені ці внутрішні механізми.

Проте, у сучасному світі хід головного годинника СХЯ може збитися та розійтися з ритмом роботи кишківника, печінки, підшлункової залози та інших органів. Це характерно для людей з плаваючими графіками, нічними змінами, постійною тривогою, а також через надмірне використання ґаджетів, штучне освітлення (особливо яскраве денне світло вночі) та високу температуру в житлі.

Шокуючі результати про нічне харчування

Вчені висунули гіпотезу, що саме циркадна десинхронізація може призвести до метаболічних порушень та появи зайвих кілограмів. Для перевірки цієї гіпотези був проведений експеримент за участю двох груп мишей, яких посадили на однакову висококалорійну дієту.

Перша група мала доступ до їжі протягом 12 годин, коли миші були фізично активні та бадьорі (що відповідає їхньому природному циклу).

Друга група отримувала доступ до їжі протягом наступних 12 годин, коли ці тварини зазвичай сплять.

У мишей, на відміну від людей, денний час є періодом сну, а нічний - періодом активності. За нормальних умов, без експериментів, миші споживають 2/3 їжі вдень і 1/3 ввечері.

В експерименті доступ до їжі миші отримували лише в один час доби: вдень або ввечері. Таким чином, сформувалося два умовних циркадних ритми. У першому випадку травна система та споживання їжі працювали синхронно з головним годинником у мозку. У другому ж випадку їхня робота не співпадала: миші мали доступ до їжі тоді, коли мали б спати.

Через 2 тижні з'явилися помітні зміни: синхронізовані миші практично не набрали вагу, а десинхронні - стрімко набирали вагу. Наприкінці 6-тижневого експерименту десинхронні гризуни стали в 2,5 рази товстішими, ніж їхні родичі з першої групи. Крім того, жирова маса у них виявилася більшою (адже набір ваги відбувається не лише за рахунок жиру, а й частково м'язів).

Миші з обох груп споживали однакову кількість калорій, але перетравлювали їх по-різному.

Вчені не вказали точну причину, але припускається, що депривація сну змінює кількісний і якісний склад кишкової мікрофлори, що може впливати на засвоєння калорій. Також науковці припустили, що десинхронні миші менше витрачали калорій, можливо, через знижену активність та уповільнений метаболізм організму, ніби в "економному режимі".

Вчені дійшли наступних висновків, що циркадна десинхронізація прискорює процес накопичення жиру, якщо організм отримує висококалорійну їжу. Це спостерігається і в людей: коли людина не виспана, вона частіше обирає більш калорійну їжу і в цілому споживає більше калорій, менше переймаючись наслідками.

Висококалорійна дієта не впливає сильно на організм, якщо їжа споживається в певний час доби, як це закладено природою.

Тренер зробив висновок, що зайві кілограми набираються не лише через переїдання, а й у комбінації, де присутнє переїдання разом із циркадною десинхронізацією.