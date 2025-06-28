Ось як можна розпізнати отруйні кабачки, від яких може випасти волосся

Що треба знати про небезпеку кабачків?

Деякі можуть містити небезпечну речовину кукурбітацин, яка може серйозно зашкодити вашому здоров'ю та навіть призвести до випадіння волосся.

Коли ви їсте такі овочі, як кабачки, гарбуз, огірок, патисони, кабачки або кабачки (і диня), слід звертати увагу на їхній смак, бажано під час зрізання кінчиків. Ніколи не їжте продукти, які мають неприємний смак.

Сиру м’якоть слід скуштувати перед тим, як приготувати страву, якщо вона гірка на язик, вона містить потужний токсин під назвою кукурбітацин. Були випадки отруєння людей, внаслідок чого випадала більша частина волосся.

Симптоми отруєння кабачками

Інші симптоми отруєння кукурбітацином включають нудоту, блювоту та діарею, які починаються невдовзі після потрапляння токсинів. У випадку однієї француженки симптоми тривали близько дня, але через тиждень вона помітила випадіння волосся на голові та в інтимних зонах.

Як повідомляється в JAMA Dermatology, той самий гарбузовий суп з'їли деякі члени сім'ї, але в менших кількостях. Він викликав симптоми отруєння, але не випадіння волосся. Інші відмовилися через гіркий смак.

У другому випадку жінка, яка також їла гарбузовий суп, попри відмову своєї сім'ї його їсти, через годину відчула "сильне блювання, яке тривало багато годин".

Через три тижні вона також втратила великі ділянки волосся на голові та в лобковій області, а також під пахвами.

У Франції щороку реєструються десятки отруєнь гарбузовими, і половина з них спричинена купленими в магазині овочами.

Також були повідомлення про смертельні випадки, оскільки вживання гірких кабачків трагічно закінчилося, серед інших, для мешканця Німеччини.

Як розпізнати симптоми отруєння гірким кабачком?

У разі отруєння кукурбітацином з гіркого кабачка або іншого гарбузового овоча зазвичай виникають такі симптоми, як блювота, діарея (іноді з кров’ю) та біль у животі. Ці симптоми можуть легко призвести до зневоднення, яке викликає низький кров’яний тиск, прискорене серцебиття та запаморочення. Інші ускладнення включають набряк підшлункової залози, печінки, жовчного міхура та нирок.

У більших кількостях кукурбітацин викликає смертельний набряк легень, коли в них накопичується надлишок води. Випадіння волосся - це відносно пізно виявлений симптом, на щастя, не повністю постійний.

В обох випадках волосся у обох жінок відросло, хоча, на жаль, воно стало слабким і легко пошкоджується.