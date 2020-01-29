Оржель пояснил новую формулу цен на газ для населения

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о новой формуле, по которой с января рассчитываются цены на газ для населения. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, инициатором изменений расчета цен на газ был не "Нафтогаз", а правительство, которому было важно "показать эффект от рынка". Он также подчеркнул, что новая формула не является новым "Роттердам+".

"Это никакой не Роттердам+", - сказал он.

По его словам, для расчета цены была выбрана цена на нидерландском газовом хабе ТТF, поскольку он "более ликвидный".

Министр также подчеркнул, что расчет берется за первые 22 дня месяца, поскольку закрытие биржевых цен происходит около 22-23 числа, после чего цены переходят на следующий месяц.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 17 от 24 января 2020 года, стоимость газа для потребностей населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле.

Согласно постановлению Кабмина, цена газа должна быть не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги по транспортировке природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном сообщении с Польшей/Словакией/Венгрией.

Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, что цены на газ для населения, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 года могут снизиться.