Оружие, из которого убили ребенка в Киевской области, пока не найдено, - полиция

Иллюстративное фото (forum.guns)

Национальная полиция не имеет полномочий вести расследование дела

Оружие с места совершения убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком сейчас продолжают искать. Об этом сообщил заместитель главы полиции Киевской области Андрей Небитов во время акции в Переяслав-Хмельницком, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Национальная полиция не имеет полномочий вести расследование этого дела.

"Оружие ищут, продолжают искать сотрудники... Пока дело не находится в производстве Национальной полиции. В 13:00 дело было уже процессуально передано, когда стало известно, что это уголовное преступление...", - заявил Небитов.

Отвечая на вопрос журналистов, почему место преступления не огородили лентой, в полиции заявили, что уголовное производство находится в ГБР.

"Этот вопрос нужно адресовать к Государственному бюро расследований, у кого есть это уголовное производство. Полиция не расследует в связи с тем, что у преступления обоснованно подозреваются сотрудники полиции. Производство находится в ГБР", - добавил он.

Напомним, 1 июня сотрудники полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке недалеко от дома, где находились полицейские. Мальчик получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок умер в больнице.

Позже МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка.

4 июня под зданием Министерства внутренних дел началась акция протеста "Безнаказанность убивает", поводом к которой стало убийство 5-летнего ребенка в Киевской области, в котором подозревают двух сотрудников полиции.

В то же время в Переяслов-Хмельницком проходит акция с требованием привлечь к ответственности убийц 5-летнего Кирилла Тлявова.