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"Оружие, которое Россия держит у виска". Кулеба заявил, что ФРГ нужно дать время для решения газового вопроса

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Зависимость Германии от российского газа является большой проблемой. Эта зависимость должна быть разорвана и будет разорвана, но на это нужно время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам поездки в Берлин.

"Такое решение (о расторжении зависимости, - ред.) уже принято. Поэтому нужно больше времени, на то, чтобы они решили свой газовый вопрос. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала то, что российский газ - это оружие. Оружие, которое бьет, которое всегда Россия держит у виска и Украины, и Германии и любой другой страны", - говорит он.

Кулеба отметил, что есть и те, кому в Германии не нравятся и санкции против России и оружие, переданное Украине, но это точно не большинство.

Как сообщалось, Германия не планирует использовать не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", несмотря на то, что объемы транзита российского газа через Украину уменьшены.

Ранее бывший глава МИД Германии признал свою ошибку за продвижение газопровода "Северный поток-2".

Также стоит напомнить, что 22 февраля в Германии остановили сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.

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Дмитрий Кулеба