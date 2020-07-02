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В ОРЛО дезертир убил двух боевиков и устроил перестрелку

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 00:21
В ОРЛО дезертир убил двух боевиков и устроил перестрелку
Фото: боевик на Донбассе (facebook.com/tgorlovka)

Боевики трижды пытались задержать дезертира

В оккупированной Любимовке в Луганской области дезертира из так называемой "ЛНР" трижды пытались задержать силовики. Во время первой попытки дезертир убил двух пророссийских боевиков.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

В минувший четверг, 28 июня, так называемые "милиционеры" устроили охоту на экс-боевика, который дезертировал из военных формирований российско-оккупационных сил. Во время первой попытки дезертир застрелил двух боевиков, после чего пытался спрятать их тела.

После этого, для задержания бывшего "ополченца" оккупанты отправили силовиков так называемого "Беркута", однако дезертир применил против них гранатометы и ручные гранаты. Задержать "ополченца" удалось лишь с третьей попытки, поскольку у него закончились боеприпасы.

"Жертвами "ополченца", которые были в составе первой группы "МВД ЛНВ" стали Біккінін Руслан Рушанович, 22.09.1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20.09.1984 г.р. Оба присутствуют в БД "Миротворец", - рассказали в штабе.

Напомним, сегодня на Донбассе оккупационные силы ранили одного украинского военного.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЛНРбоевики
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