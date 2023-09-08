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В Оріхові після обстрілів під завалами виявили тіла двох людей

Фото: в Оріхові після обстрілів під завалами виявили тіла двох людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, 7 вересня, обстріляли житловий квартал Оріхова Запорізької області. Під час розбирання завалів було виявлено тіла двох цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції Запорізької області

"Внаслідок атаки по житловому кварталу Оріхова зруйновані будинки місцевих жителів. Під час розбирання завалів правоохоронці виявили тіла 63-річної жінки та 40-річного чоловіка", - пише пресслужба. 

Ситуація в Запорізькій області 

Частина Запорізької області, зокрема, території вздовж Азовського моря, окупована російськими військами. Крім того, у регіоні точаться активні бойові дії на двох напрямках фронту - Мелітопольському та Бердянському.

Російські окупанти регулярно завдають ударів по території регіону. Наприклад, лише протягом минулої доби ворог застосували БПЛА, РСЗВ та артилерію  проти населених пунктах області, внаслідок чого були зруйновані об’єкти цивільної та житлової інфраструктур.

"Минулої доби поліцейські зафіксували 93 влучання російськими ракетами та снарядами по території Запорізької області", - пише пресслужба.

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