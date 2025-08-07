Організував тортури української журналістки Рощиної: керівнику СІЗО оголосили підозру

Встановлено, що в СІЗО була організована система репресивного поводження із утримуваними громадянами України, в тому числі цивільними особами. Серед потерпілих – відома українська журналістка Вікторія Рощина.

Її затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до цього ізолятора.

За ґратами вона зазнавала системних катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Також Рощину позбавляли можливості спати чи сидіти вдень.



Окрім цього, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.

Керівнику СІЗО повідомлено про підозру у жорсткому поводженні з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.