Організував тортури української журналістки Рощиної: керівнику СІЗО оголосили підозру
Керівнику СІЗО № 2 міста Таганрог Ростовської області РФ, який організував катування української журналістки Вікторії Рощиної, оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.
Встановлено, що в СІЗО була організована система репресивного поводження із утримуваними громадянами України, в тому числі цивільними особами. Серед потерпілих – відома українська журналістка Вікторія Рощина.
Її затримали російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області та етапували до цього ізолятора.
За ґратами вона зазнавала системних катувань, побоїв, принижень, погроз, жорстких обмежень у доступі до медичної допомоги, питної води та їжі. Також Рощину позбавляли можливості спати чи сидіти вдень.
Окрім цього, до неї застосовувалися фізичні покарання та психологічний тиск із вимогою співпраці з адміністрацією установи.
Керівнику СІЗО повідомлено про підозру у жорсткому поводженні з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Як зазначили прокурори, підозрюваний усвідомлював, що журналістка є цивільною особою та має відповідний статус, гарантований їй міжнародним правом, однак свідомо порушив норми Женевської конвенції та інших міжнародних договорів. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Що відомо про Вікторію Рощину
Вікторія Рощина – українська журналістка, яка загинула в російському полоні. Вона народилася у 1997 році й розпочала кар'єру в медіа у 16-річному віці. Вікторія спеціалізувалася на темах криміналу, правозахисної діяльності та судових процесів.
З початком повномасштабного вторгнення РФ вона висвітлювала ситуацію в тимчасово окупованих регіонах. У березні 2022 року під час виконання редакційного завдання в Бердянську Рощину затримали російські військові. Після десяти днів полону її звільнили, змусивши записати відеозвернення, в якому вона змушена була заявити, що не має претензій до окупантів.
27 липня 2022 року Рощина вирушила з України до Польщі. Звідти вона планувала потрапити на тимчасово окуповані території через Росію. Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня 2022 року, після чого зникла безвісти.
Про смерть української журналістки стало відомо 10 жовтня 2024 року. Міністерства оборони Росії направило лист родині журналістки, в якому йшлося, що вона померла 19 вересня.
24 квітня цього року стало відомо, що в Україну повернули тіло Рощиної. За результатами експертизи на тілі Рощиної виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження. 2 серпня указом президента України Володимира Зеленського Рощину, яка загинула у російському полоні, було нагороджено орденом Свободи.