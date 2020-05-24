Организм подает сигналы: врачи назвали первые признаки проблем со щитовидкой

Организм человека часто подает сигналы о том, что со здоровьем что-то не в порядке. Однако часто симптомы настолько незначительные или человек не обращает на них внимания, что к врачу обращается тогда, когда болезнь уже в запущенном состоянии.

Щитовидная железа в организме человека выполняет очень важную функцию и связана практически со всеми органами. Она расположена в области шеи и ее функция – выработка гормонов, которые регулируют обмен веществ. Если щитовидка не в порядке, то самочувствие человека ухудшается и нарушается баланс в теле.

Врачи назвали признаки нарушения работы щитовидной железы:

Дрожь или беспокойство. Это значит, что щитовидка вырабатывает слишком много гормонов. Человек становится уставшим, раздраженным, взволнованным, так как его метаболизм протекает быстро. Также возможны проблемы с концентрацией внимания.

Изменение ментальной реакции. Постоянное чувство усталости или истощения свидетельствует о низком уровне гормонов щитовидной железы.

Изменение веса. Нарушение работы щитовидки может вызвать резкое увеличение веса, а также привести к резкой потере веса.

Странные боли. Боль в мышцах без причины или в суставах, внезапная слабость – все это может сигнализировать о проблемах с щитовидкой.

Необычная менструация. Низкий уровень гормонов щитовидки может привести к длительным и тяжелым менструациям. Высокий уровень – к коротким по времени или даже незначительным.

Отеки. Низкий уровень гормонов приводит к появлению вздутий и запоров. Отеки на лице могут быть заметными и ассиметричными.

Необычное восприятие температуры. Проблемы с щитовидкой приводят к тому, что люди начинают иначе ощущать температуру. Им может быть холодно в тепле или душно в холоде.

Изменения во внешности. Могут внезапно начать выпадать волосы или у них изменится структура. Также люди с проблемами щитовидки часто бывают бледные или имеют желтоватый оттенок лица.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы инсульта, которые важно не пропустить.