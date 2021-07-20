ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Организаторы Олимпиады не исключают отмены Игр в "последнюю минуту" из-за COVID

Новина українською →
Токио, Вторник 20 июля 2021 15:56
Организаторы Олимпиады не исключают отмены Игр в "последнюю минуту" из-за COVID Фото: Организаторы Олимпиады не исключают отмены Игр в "последнюю минуту" из-за COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Глава организационного комитета Токио-2020 не исключил отмену Олимпийских игр в последнюю минуту. Поскольку все больше спортсменов получают положительные тесты на COVID-19, а крупные спонсоры отказываются от планов посетить церемонию открытия в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тоширо Муто, отвечая на вопрос, может ли спортивное соревнование быть отменено, заявил, что он будет следить за количеством зараженных и при необходимости поддерживать связь с другими организаторами.

"Мы не можем предсказать, что произойдет с количеством случаев заболевания коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждение, если произойдет всплеск заболеваемости. Мы договорились, что на основании ситуации с коронавирусом мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев заболевания коронавирусом может увеличиться или уменьшиться, поэтому мы подумаем, что нам делать, когда возникнет такая ситуация", - сказал глава организаторов Олимпиады.

Напомним, по последним данным, на Олимпиаде в Токио количество случаев заражения коронавирусом превысило 70.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020 Коронавирус
NEWS
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
Напавшей на банк в Киеве грозит до 15 лет тюрьмы
DAILY
Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Квартирный вопрос. Почему дорожает недвижимость и что будет с ценами до конца года