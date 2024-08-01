Організатори терактів у США 11 вересня визнали свою провину та домовилися зі слідством

За домовленістю, Халід Шейх Мохаммед та двоє його спільників, - Валід бін Атташ і Мустафа аль-Хаусаві, - погодилися визнати себе винними у змові та вбивстві в обмін на довічне ув'язнення замість смертного вироку.

Про угоду стало відомо з листа прокурорів військового трибуналу до членів родин жертв 11 вересня.

"В обмін на скасування смертної кари, як можливого покарання, ці троє обвинувачених погодилися визнати себе винними в усіх інкримінованих їм злочинах, включаючи вбивство 2976 осіб, перелічених в обвинувальному акті", - йдеться в листі, підписаному контр-адміралом Аароном К. Ругом, головним прокурором у справах військових комісій, і трьома адвокатами з його команди.

Фото: Халід Шейх Мохаммед (commons.wikimedia.org)

У листі зазначено, що чоловіки можуть подати свої апеляції у відкритому суді вже наступного тижня.

Прокурори зазначили, що ця угода мала на меті внести певну "завершеність і справедливість" у справу, особливо для родин майже 3000 людей, які загинули під час терактів у Нью-Йорку, Пентагоні та на полі у Пенсильванії.

Переговори підсудних із прокурорами тривали 27 місяців у Гуантанамо та були затверджені у середу високопоставленим чиновником Пентагону, що наглядає за військовим трибуналом.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року терористи-смертники захопили чотири пасажирських лайнери. Два з них спрямували у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Інший захоплений літак протаранив будівлю Пентагону, а ще один - упав на безлюдному полі в районі міста Шанксвілл, Пенсильванія.

Внаслідок терактів загинули 2976 людей.

Затримання підозрюваних

Халід Шейх Мохаммед - переконаний джихадист, інженер, що здобув освіту в США. Його звинуватили в авторстві ідеї викрадення літаків та націлювання їх на будівлі. За даними прокурорів, він представив ідею Усамі бен Ладену в 1996 році, а опісля допомагав у навчанні терористів і керував деякими з них.

Його та Хавсаві затримали у Пакистані в березні 2003 року. До переведення на військово-морську базу США в Гуантанамо у вересні 2006, підозрюваних утримували в таємних в'язницях ЦРУ, де піддавали жорстким тортурам.