Организатора убийства Окуевой лишили украинского гражданства

Национальная полиция Украины расследует незаконное получение украинского паспорта россиянином, который организовал преступную группу для совершения заказных убийств, в том числе Амины Окуевой. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Как отметили в пресс-службе, во время расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказных убийства. В частности - это убийство директора ДП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона"Киев-2" Амины Окуевой.

"Мужчина организовал преступную группу, которая совершила три убийства. Сейчас полицейские фигуранту инкриминируют еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", выданной в марте 2014 года УДМС Украины в Луганской области. Населенный пункт менее чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки, отметили в полиции.

Следственным управлением полиции Киевской области начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта гражданина Украины задержанного", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.

Амина Окуева погила 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранения.

Это был не первое покушение на супругов. В частности, в июне 2017 года на киевском Подоле киллер заманил их на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара Украина выдала террористической группировке "ДНР" в рамках последнего обмена пленными.