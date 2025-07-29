Організатора схем для ухилянтів, який погрожував вбити суддю, зловили на гарячому

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та погрозу вбивством щодо судді у зв’язку з її діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Подробиці справи

Під час дії воєнного стану адвокат за 16 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному, що організує його безперешкодний виїзд за кордон. Суть злочинної схеми полягала у тому, щоб виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного.

В подальшому на підставі цих документів, у якості супроводу "хворої" матері за кордон на нібито її лікування, чоловік мав виїхати з України.

Адвоката затримали після одержання частини грошових коштів – 5 тисяч доларів.

Погрожував судді

Також, встановлено, що обвинувачений погрожував вбивством судді за визнання його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Адвокат надіслав судді погрози про розправу приватним повідомленням на телефон.