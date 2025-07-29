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Організатора схем для ухилянтів, який погрожував вбити суддю, зловили на гарячому

Вівторок 29 липня 2025 13:22
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Організатора схем для ухилянтів, який погрожував вбити суддю, зловили на гарячому Фото: організатора схем для ухилянтів погрожував вбити суддю (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

У Львівській області затримали адвоката, який організував схему для ухилянтів, та погрожував судді вбивством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Йому інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та погрозу вбивством щодо судді у зв’язку з її діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Подробиці справи

Під час дії воєнного стану адвокат за 16 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному, що організує його безперешкодний виїзд за кордон. Суть злочинної схеми полягала у тому, щоб виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного.

Організатора схем для ухилянтів, який погрожував вбити суддю, зловили на гарячому

В подальшому на підставі цих документів, у якості супроводу "хворої" матері за кордон на нібито її лікування, чоловік мав виїхати з України.

Адвоката затримали після одержання частини грошових коштів – 5 тисяч доларів.

Погрожував судді

Також, встановлено, що обвинувачений погрожував вбивством судді за визнання його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Адвокат надіслав судді погрози про розправу приватним повідомленням на телефон.

Організатора схем для ухилянтів, який погрожував вбити суддю, зловили на гарячому

Викриття схем з ухилення від мобілізації

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила чергову масштабну схему ухилення від мобілізації. Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.

Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".

Окрім того, СБУ та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали їх організаторів у різних регіонах України. Серед фігурантів схем – адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов.

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Суд Мобілізація в Україні
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